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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Офицер ВСУ призвал соотечественников готовиться к тотальной мобилизации
А также к тому, что 2024 год будет намного тяжелее 2023 и 2022 вместе взятых.

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Тема мобилизации всегда является болезненной и не находит поддержки в обществе: исключений история, пожалуй, не знает. Гораздо хуже, когда власти изо дня в день трубят о «победах», «прорывах» и «успехах», а потом внезапно выясняется, что Генштаб предлагает политическому руководству страны призвать в войска 450—500 тысяч человек, которые, учитывая практически полностью иссякший поток добровольцев, будут набраны в принудительном порядке. Именно так сейчас происходит на Украине, и общественное мнение активно подготавливают к тому, что к этой мере, скорее всего, придётся прийти.

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Так, сегодня в эфире одного из региональных украинских телеканалов начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что украинцам «нужно готовиться к тотальной мобилизации».

По словам офицера, у России гораздо больший мобилизационный потенциал, больше денег и ресурсов, и если она сохранит нынешний темп набора новых бойцов (которые, если что, набираются из добровольцев), параллельно продолжая в том же темпе переводить экономику на военные рельсы, то неизбежно достигнет успеха в текущем конфликте.

Как отметил Самовар, следующий год будет для Украины будет «намного тяжелее, чем 2023 и 2022 годы вместе взятые». При этом офицер ВСУ всё же уверен в том, что конфликт закончится переговорами, однако у Киева для перехода к ним должны быть сильные позиции.

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Если вам показалось, что господин Самовар сам себе противоречит, то вы не одиноки. Говорить о необходимости тотальной мобилизации, попутно утверждая, что у России соответствующий потенциал всё равно выше, это свидетельствует о панике или же о продолжении жизни в иллюзиях.

#россия #украина #политика #боевые действия
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