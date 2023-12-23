Какая повестка, такая и явка. В ответ отправлять стикер в Telegram.

Не так давно экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украине необходимо усиливать мобилизационные процессы и активно вытаскивать из-за рубежа тех мужчин, которые, давайте уж говорить прямо, убежали от мобилизации ещё в самом начале конфликта (сегодня это сделать уже не так просто). По всей видимости, данное заявление Ходжеса увидели не только представители средств массовой информации, но и руководство Минобороны Украины.

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Так, сегодня глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что его ведомство рассматривает возможность уведомления лиц мужского пола о необходимости явки в ТЦК (он же военкомат) посредством электронных повесток. По словам Умерова, электронные «уведомления» будут получать все подходящие по требованиям граждане Украины мужского пола, в том числе и находящиеся за границей.

Как добавил министр обороны Украины, сейчас возглавляемое им ведомство работает над тем, чтобы сделать сей процесс «цивилизованным».

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На данном этапе плохо понятно, каким образом эти электронные «уведомления» (читать — повестки) будут распространяться по адресатам, и будут ли они иметь хоть какую-то юридическую силу. И это мы ещё не затронули тему того, как Киев собрался с помощью таких повесток вытаскивать мужчин из-за границы. Варианты, конечно, имеются, но иначе как отчаянными шагами их назвать не получится.