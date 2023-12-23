Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве рассматривают возможность вызова находящихся за границей украинцев в военкоматы через электронные повестки
Какая повестка, такая и явка. В ответ отправлять стикер в Telegram.

реклама

Не так давно экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украине необходимо усиливать мобилизационные процессы и активно вытаскивать из-за рубежа тех мужчин, которые, давайте уж говорить прямо, убежали от мобилизации ещё в самом начале конфликта (сегодня это сделать уже не так просто). По всей видимости, данное заявление Ходжеса увидели не только представители средств массовой информации, но и руководство Минобороны Украины.

реклама

Так, сегодня глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что его ведомство рассматривает возможность уведомления лиц мужского пола о необходимости явки в ТЦК (он же военкомат) посредством электронных повесток. По словам Умерова, электронные «уведомления» будут получать все подходящие по требованиям граждане Украины мужского пола, в том числе и находящиеся за границей.

Как добавил министр обороны Украины, сейчас возглавляемое им ведомство работает над тем, чтобы сделать сей процесс «цивилизованным».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данном этапе плохо понятно, каким образом эти электронные «уведомления» (читать — повестки) будут распространяться по адресатам, и будут ли они иметь хоть какую-то юридическую силу. И это мы ещё не затронули тему того, как Киев собрался с помощью таких повесток вытаскивать мужчин из-за границы. Варианты, конечно, имеются, но иначе как отчаянными шагами их назвать не получится.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Офицер ВСУ призвал соотечественников готовиться к тотальной мобилизации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
23
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
131
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
10
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
+
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
19
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
36

Сейчас обсуждают

Даниил Сыстеров
18:26
Играйте в Tf2
В Blizzard выступили в защиту агрессивной системы монетизации Overwatch 2
Подарочек
18:26
Бред сумасшедшего невзорова, я смотрю тебе нравится. Интересно почему?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Китя.
18:26
И на укре был людоед суп варил с голов людских что забыл и как оправдываешь?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Kira625
18:26
Сотни! Тысячи!!
Марк Рютте: Украина получит десятки истребителей F-16
ЧatoБoт
18:25
Вот тут ещё наши ресурсные каклишки резвятся: https://overclockers.ru/blog/Nacvark/show/127683/Zelenskij-obyasnil-slozhnost-vstupleniya-v-NATO-Stabil-nost-Evropy-zavisit-ot-nas
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
ЧatoБoт
18:24
Дядя..., ты дурак? https://www.youtube.com/watch?v=N-8jkDqR58U
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Подарочек
18:24
У тебя из украинского в доме что ?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Виталий Патрушев
18:23
Ну Очень спорное утверждение - особенно про бмв до 2007 года. Менял задние тормозные шланги(ШЛанг трубка шланг) Пробе 300к Стояли родные с 2004 года X 5 e 53 Рест (для хейтеров для бездорожья у меня 2...
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
Palkovvodec
18:23
да ты и за бургер с колой продашь свой порванный зад, сын шалавы и педофила, какие ещё нахрен комплектующие)) тяфкай громче, рабыня ты двухцентовая))
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Truth Sееker
18:22
Ну вот, хоть что-то новенькое. Теперь борьба с дронами вменена в обязанность св. Варваре. Кто это такая? Св.Варвара, она же "Санта-Барбара", она же Варя нико. ( 3 век н.э). Девушка страдала тяжелой...
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем