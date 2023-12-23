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Не так давно экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украине необходимо усиливать мобилизационные процессы и активно вытаскивать из-за рубежа тех мужчин, которые, давайте уж говорить прямо, убежали от мобилизации ещё в самом начале конфликта (сегодня это сделать уже не так просто). По всей видимости, данное заявление Ходжеса увидели не только представители средств массовой информации, но и руководство Минобороны Украины.
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Так, сегодня глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что его ведомство рассматривает возможность уведомления лиц мужского пола о необходимости явки в ТЦК (он же военкомат) посредством электронных повесток. По словам Умерова, электронные «уведомления» будут получать все подходящие по требованиям граждане Украины мужского пола, в том числе и находящиеся за границей.
Как добавил министр обороны Украины, сейчас возглавляемое им ведомство работает над тем, чтобы сделать сей процесс «цивилизованным».
На данном этапе плохо понятно, каким образом эти электронные «уведомления» (читать — повестки) будут распространяться по адресатам, и будут ли они иметь хоть какую-то юридическую силу. И это мы ещё не затронули тему того, как Киев собрался с помощью таких повесток вытаскивать мужчин из-за границы. Варианты, конечно, имеются, но иначе как отчаянными шагами их назвать не получится.