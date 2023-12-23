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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в том, что он воспринимает ситуацию на Украине как «своеобразный театр»
Так общеизвестный факт, что человека можно вытащить из театра, но театр из человека не вытащишь.

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Так уж сложилось, что во главе Украины сейчас стоят взрослые дети, основная сфера профессиональной деятельности которых не управление, не военное дело, не разведка и даже не бизнес, а лицедейство, которым они занимались всю свою сознательную жизнь, добившись на данном поприще, без сомнений, больших успехов. Почему мы об этом напоминаем? Да потому что профессиональная деятельность неизбежно откладывает отпечаток на деятельность политическую.

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Результаты этого «гибрида» на Украине сегодня можно видеть практически везде и во всём: и смена «имиджа» политического руководства страны, изображающего из себя «воинственных» ощетинившихся парней в одежде защитного цвета, и планирование боевых действий, целью которых являются не реальные военные результаты, а громкие заголовки в СМИ, и бескомпромиссная риторика на радость «зрителям», и выступления на фоне флага вожделенного ЕС, не состоя при этом в ЕС. В общем, приводить примеры можно долго.

Наиболее активно этим лицедейством ценой государственности Украины занимается президент Владимир Зеленский. И сегодня обвинить его в этом решил бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По словам Соскина, во время вооружённого конфликта киевские власти полностью стали пренебрегать поддержанием инфраструктуры государства, в результате чего она продолжает разрушаться даже без возобновления российских ракетных ударов.

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При этом, отмечает политик, президент Зеленский не торопится решать накапливающиеся проблемы, а «радуется» тому, что уже прошёл целый месяц зимы, энергосистема якобы «выдержалаа», а в стране не наступил полный блэкаут. Соскин заявил, что Зеленский окончательно вошёл в роль, и всё, что сейчас происходит на Украине — это для него театр с ним в главной роли. При таком подходе, убеждён Соскин, для остальных украинцев «возникает катастрофа».

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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