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После начала российской специальной военной операции киевские власти, которые самостоятельно не могут даже по малой нужде сходить, не то что принимать решения, от которых будет зависеть сохранение государственности страны, поверили в сказки западных политиков о том, что не нужно ни о чём договариваться с Москвой, а необходимо продолжить оказывать сопротивление, в рамках которого Россия почему-то должна рухнуть, и тогда Украина не просто вернётся в «границы 1991 года», но и сможет стрясти с «поверженного» противника вожделенные репарации.
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План для Киева почему-то звучал очень убедительно, поэтому украинское руководство отказалось от переговоров, которые были нужны в первую очередь именно Украине, в результате чего боевые действия затянулись почти на два года и продолжаются по сей день. Поскольку вектор движения конфликта очевиден, и был таков с первых же дней, и уже даже западная пресса не скрывает своего разочарования, демонстрируя стадию принятия неизбежного где-то между отрицанием и гневом, прокомментировать происходящее решил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам главы словацкого правительства, западные «авантюристы» и сами поверили в то, что если дать Киеву деньги и оружие, то Россия будет повержена, и украинцев заставили в эту фантазию поверить. Сейчас, добавил Фицо, должно быть очевидно, что Россия не уйдёт из занятых территорий.
Как справедливо отметил Роберт Фицо, у Киева было, по меньшей мере, две возможности заключить мирное соглашение, но обе они были упущены в результате действий западных стран. Теперь, убеждён премьер Словакии, уже Россия будет определять, как и на каких условиях будут проводиться переговоры. Глава словакского кабмина призвал ЕС прекратить отправлять Украине вооружения, очевидно, полагая, что этими действиями ситуация для Киева будет становиться только хуже.