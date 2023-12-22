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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров упрекнул ЮНЕСКО в двойных стандартах
Впрочем, ничего нового.

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Двойные стандарты настолько прочно встроены во всю логику принятия решений западными странами и аффилированными с ними международными организациями, что это уже невозможно не замечать. Дошло даже до того, что заниматься этим стали такие некогда уважаемые организации, как ООН и ЮНЕСКО. И если ООН в целом ещё имеет часть независимости и позволяет себе придерживаться собственного Устава, то вот её специализированное учреждение по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) активно применяет двойные стандарты.

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В частности, об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках выступления на всеобщем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО. Как отметил Лавров, данное специализированное учреждение ООН активно обвиняет Россию в разрушении культурного наследия Украины, при том, что соответствующих фактов попросту не существует.

При всём этом, продолжил Лавров, ЮНЕСКО молчало и продолжает молчать о нашумевшем в мае этого года случае атаки украинским беспилотником по московскому Кремлю — между прочим, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Всё это, считает глава российского внешнеполитического ведомства, является следствием попыток западных стран политизировать деятельность ЮНЕСКО как организации.

#россия #политика #оон
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