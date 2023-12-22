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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нидерланды начали подготовку к отправке 18 истребителей F-16 на Украину
Охота начинается.

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Нидерланды ещё минувшей осенью первыми из числа западных стран объявили о плане по передаче Украине истребителей F-16, на которые сейчас в Киеве возлагаются очередные большие надежды как на очередное «чудо-оружие». Сомневаться в том, что официальный Амстердам всё же примет это решение, не приходилось, и вот, сегодня премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил о том, что в рамках телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским уведомил его о начале подготовки первых восемнадцати F-16 к отправке на Украину.

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Из текста Рютте следует, что речь идёт о первой (из N-ного числа) поставке истребителей. Впрочем, не всё так просто: даже премьер Нидерландов отдаёт себе отчёт в том, что сначала на Украине должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура, а также технический персонал. Нидерландский премьер заявил, что решение о передаче F-16 свидетельствует о «неснижаемой решимости» в деле предоставления Украине необходимой поддержки для «ответа на продолжающуюся российскую агрессию».

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Надеемся, что в МИД РФ и Совбезе России относительно Нидерландов уже сделаны соответствующие пометки как о спонсорах конфликта и поджигателях войны. Важно понимать, что у США, НАТО и Евросоюза нет перед Украиной военных обязательств; проще говоря, всё, что они сейчас делают — исключительно с целью того, чтобы замедлить российский прогресс и нанести РФ максимальный ущерб в рамках конкурентной борьбы государств. И дальнейшие российские отношения со всеми странами, оказывавшими Украине поддержку, и из-за которых ВС РФ понесли больше потерь, чем следовало, впредь должны будут выстраиваться исходя именно из этого факта. В конце концов, их всех предупреждали о последствиях, но там предпочли не слушать. Иными словами, политическим деятелям, которые придут на смену нынешним европейским функционерам, не позавидуешь: разгребать Авгиевы конюшни придётся очень долго и с запредельным трудом.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #нидерланды #боевая авиация
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