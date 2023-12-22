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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США угрожают отключением от финансовой системы банков, нарушающих антироссийские санкции
Санкции, если что, односторонние, а, значит, изначально незаконные.

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Поскольку беспрецедентное незаконное санкционное давление коллективного Запада на Россию, как бы это помягче выразиться, не сработало, а признать свой провал в Вашингтоне и Брюсселе не в состоянии — слишком много лишнего было сделано и сказано — то там не придумали ничего лучше, как продолжать давить на педаль акселератора. Теперь, по всей видимости, односторонние рестрикции распространятся и на те банки, которые нарушают режим антироссийских санкций.

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О том, что США при необходимости будут отключать таких «нарушителей» от своей финансовой системы, сегодня, как сообщается, заявил некий вхожий в высокие американские кабинеты источник. По словам этого источника, США дают выбор: продолжать нарушать антироссийский санкционный режим, и тогда лишаться доступа к американскому рынку, либо отказываться от сотрудничества с Россией.

Наверное, не стоит объяснять, что заявления о свободном рынке, невидимой руке рынка, равных возможностях для всех — это всё сказки для доверчивых. На самом деле западный рынок открывается только для «своих», в то время как под свободным рынком там подразумевают возможность проталкивать именно что свои товары и услуги в других государствах.

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Мы прекрасно можем это видеть практически повсюду, но особенно хорошо это заметно в сфере развлечений: западная музыка, кино, сериалы, видеоигры в России есть, а российская музыка, кино, сериалы и видеоигры на Западе — нет. За редчайшим исключением, и то, при условии того, что юридически эти произведения не являются российскими. Так было и до санкций, и так будет и впредь, пока вся система дипломатических и экономических отношений не потерпит тотальное изменение. Ну, и самое главное, что «свои» под санкции не попадают ни при каких условиях; наиболее свежий пример — Израиль и его операция в секторе Газа, осуждаемая не просто во всём мире, а уже даже и всеми «союзниками» США.

#россия #сша #политика #санкции
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