Может, пора не банальные истины озвучивать, а принимать в связи с этой истиной единственно верное решение относительно данного конфликта и его перспектив?

В том, что у ВКС России безоговорочное воздушное господство вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, нет ничего нового и удивительного: даже несмотря на редкие (в реальности, а не в отчётах ВСУ) потери авиационной техники, которые неизбежно случались, случаются и будут случаться вплоть до самого окончания данного конфликта, у России попросту на порядки больше самолётов и вертолётов, не говоря уже об используемых ими средствах поражения, а в тылу постоянно производятся новые. Сегодня признать объективную действительность решил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому телевидению.

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По словам Подоляка, у российской армии тотальное доминирование в воздухе вдоль линии боевого соприкосновения, и если это положение дел сохранится, то у ВСУ будут проблемы. Если же, продолжил советник ОП Украины, данную переменную из уравнения убрать, то «будем смотреть на совсем другие диспозиции».

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Каким образом Подоляк намерен «убирать» эту переменную, вопрос хороший. Чтобы выровнять ситуацию, Украине необходимо всё получать из стран коллективного Запада, причём в промышленных масштабах, а выбивать из спонсоров военную помощь становится всё сложнее. Не потому, что на Западе образумились и решили прекратить использовать Киев в качестве своего инструмента — совсем нет — а потому, что арсеналы вычищены до такой степени, что собственная обороноспособность европейского крыла НАТО, которая и раньше-то без США мало что значила, сейчас и вовсе встала под большой вопрос.