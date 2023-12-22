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В том, что у ВКС России безоговорочное воздушное господство вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, нет ничего нового и удивительного: даже несмотря на редкие (в реальности, а не в отчётах ВСУ) потери авиационной техники, которые неизбежно случались, случаются и будут случаться вплоть до самого окончания данного конфликта, у России попросту на порядки больше самолётов и вертолётов, не говоря уже об используемых ими средствах поражения, а в тылу постоянно производятся новые. Сегодня признать объективную действительность решил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому телевидению.
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По словам Подоляка, у российской армии тотальное доминирование в воздухе вдоль линии боевого соприкосновения, и если это положение дел сохранится, то у ВСУ будут проблемы. Если же, продолжил советник ОП Украины, данную переменную из уравнения убрать, то «будем смотреть на совсем другие диспозиции».
Каким образом Подоляк намерен «убирать» эту переменную, вопрос хороший. Чтобы выровнять ситуацию, Украине необходимо всё получать из стран коллективного Запада, причём в промышленных масштабах, а выбивать из спонсоров военную помощь становится всё сложнее. Не потому, что на Западе образумились и решили прекратить использовать Киев в качестве своего инструмента — совсем нет — а потому, что арсеналы вычищены до такой степени, что собственная обороноспособность европейского крыла НАТО, которая и раньше-то без США мало что значила, сейчас и вовсе встала под большой вопрос.