И действительно: как в случае с Украиной и неконтролируемой ситуацией в ней вообще можно рассчитывать на столь запредельно длительный период?

В высоких кабинетах европейских государств, и в особенности в руководстве наднациональным экономико-политическим объединением (Евросоюзом) заседают столь плохо образованные и слабо эрудированные деятели, не понимающие ни базовых принципов экономики, ни соотношения желаний и возможностей, что когда на арене возникают трезво мыслящие политики, то они начинают восприниматься как белые вороны. Примерно так, возможно, чувствует себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который упорно сопротивляется согласованию европейской «помощи» Украине.

реклама

Орбан решил объяснить, чем руководствуется, когда, по сути, препятствует безрассудному расходованию европейских средств, которые отнюдь не будут лишними внутри действующего Евросоюза. Во-первых, как напомнил премьер Венгрии, фактически этих пятидесяти миллиардов евро в казне нет: ЕС предлагает занять деньги, после чего передать их Украине.

Во-вторых, как справедливо отметил Орбан, ситуация на Украине столь тяжёлая и непредсказуемая, что невозможно спрогнозировать положение дел даже на три месяца вперёд, а здесь речь и вовсе заходит о пяти годах. Дополнительно Орбан обвинил европейские власти в том, что они, по сути, шантажируют Будапешт, отказываясь размораживать предназначенные Венгрии средства до тех пор, пока политическое руководство страны не одобрит выделение денег Украине.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На самом деле, опасения Орбана совершенно справедливы. По большей части деньги Украине выдаются в виде кредитов, а их, как нетрудно догадаться, кому-то каким-то образом надо будет отдавать. Кто и как на Украине будет отдавать все набранные кредиты, сейчас вопрос отнюдь не праздный, а самый что ни на есть насущный. К сожалению, пока что в Европе это понимают (по крайней мере, не боятся открыто озвучивать свои мысли) разве что премьеры Венгрии да Словакии.