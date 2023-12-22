Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии объяснил, почему противится согласованию пятилетней «помощи» Украине со стороны ЕС
И действительно: как в случае с Украиной и неконтролируемой ситуацией в ней вообще можно рассчитывать на столь запредельно длительный период?

реклама

В высоких кабинетах европейских государств, и в особенности в руководстве наднациональным экономико-политическим объединением (Евросоюзом) заседают столь плохо образованные и слабо эрудированные деятели, не понимающие ни базовых принципов экономики, ни соотношения желаний и возможностей, что когда на арене возникают трезво мыслящие политики, то они начинают восприниматься как белые вороны. Примерно так, возможно, чувствует себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который упорно сопротивляется согласованию европейской «помощи» Украине.

реклама

Орбан решил объяснить, чем руководствуется, когда, по сути, препятствует безрассудному расходованию европейских средств, которые отнюдь не будут лишними внутри действующего Евросоюза. Во-первых, как напомнил премьер Венгрии, фактически этих пятидесяти миллиардов евро в казне нет: ЕС предлагает занять деньги, после чего передать их Украине.

Во-вторых, как справедливо отметил Орбан, ситуация на Украине столь тяжёлая и непредсказуемая, что невозможно спрогнозировать положение дел даже на три месяца вперёд, а здесь речь и вовсе заходит о пяти годах. Дополнительно Орбан обвинил европейские власти в том, что они, по сути, шантажируют Будапешт, отказываясь размораживать предназначенные Венгрии средства до тех пор, пока политическое руководство страны не одобрит выделение денег Украине.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На самом деле, опасения Орбана совершенно справедливы. По большей части деньги Украине выдаются в виде кредитов, а их, как нетрудно догадаться, кому-то каким-то образом надо будет отдавать. Кто и как на Украине будет отдавать все набранные кредиты, сейчас вопрос отнюдь не праздный, а самый что ни на есть насущный. К сожалению, пока что в Европе это понимают (по крайней мере, не боятся открыто озвучивать свои мысли) разве что премьеры Венгрии да Словакии.

#украина #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз #венгрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский верит, что работа российской «оборонки» замедляется
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
8
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
8
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
110
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
7
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
18
Китай наносит ответный удар США за вооружение Тайваня
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
00:56
Зато по телефону и по смс так названивают и впаривают кредит, будто уже есть нечего! весь декабрь уже каждый день названивают. достали.
ЦБ: чистая прибыль российских банков с начала года составила 3,2 трлн рублей
Артём Тимофеев
00:53
А, если не начнут превращаться, то ты начнёшь превращаться в 🤡
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
Palkovvodec
00:48
ты мишень для пули
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
Анна Невская
00:46
какая то у вас каша из псевдонаучного бреда. что такое структурное железо? у обычного железа нет структуры? пульсары - это и есть нейтронные звезды. внутри этих звездных остатков невозможно существова...
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
Rmir Mir
00:40
Спасибо большое! Утром попробую настроить. Вряд-ли сразу будет работать, но "а вдруг".
Контакты в Google теперь умеют показывать текущее местоположение других пользователей
Kodopik
00:40
Приложение гугл карты, настройки, личные данные и там вот скрывается заветная Функция Гугл контакты
Контакты в Google теперь умеют показывать текущее местоположение других пользователей
Winssy
00:37
Первое, в кривых руках сломается что угодно. Второе, любой карте весом 2кг желателен держатель, включая 7900хтх. Третье, практически все (если не все) 4090 комплектуются держателями. И четвертое, мощн...
Proofpoint приобретает Tessian для усиления защиты электронной почты
Дмитрий
00:37
пусть бибу сосут всякие беглецы. там тока предатели и иноагенты выступают)
Литва может ограничить выступления российских артистов из-за угрозы национальной безопасности
32Влад32
00:30
Сергей честный парень. Его время придет.
Суд Москвы назначил главе «Левого фронта» Удальцову 40 часов работ после митинга
Подарочек
00:30
Прикинь? Тут твой бот спалился. Рассказал что когда тебе процедуры делают, он за тебя тут бред пишет. А я гляжу ты и сам справляешься, не хуже своего бота, Героиныча. Лучше расскажи какие тебе проце...
ЦБ: чистая прибыль российских банков с начала года составила 3,2 трлн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем