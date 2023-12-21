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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СНБО Украины заявил, что участие в конфликте с Россией «должны принимать все» украинцы
Может, начнём с сыновей господина Данилова?

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Представители киевского политического и военного руководства, которые за несколько недель до начала российской специальной операции, прекрасно зная, что она неизбежна, вывезли из Украины своих детей, родителей, жён, любовниц и прочих друзей-приятелей, но забыли при этом предупредить население вверенного им государства, продолжают продавливать идею тотальной мобилизации всего человеческого ресурса страны для продолжения оказания сопротивления ВС РФ.

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Сегодня отличился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По мнению функционера, несправедливо, что «кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается», и участие в текущем конфликте должны принять все. Понятно, что Данилов не имеет в виду непосредственно мобилизацию всего оставшегося на Украине человеческого ресурса для оказания вооружённого сопротивления российской специальной военной операции, но явно намекает на то, что обществу следует активнее участвовать в конфликте хотя бы в вопросе оказания финансовой, материальной помощи вооружённым силам, заниматься волонтёрской деятельностью и так далее.

Естественно, на личном примере Данилов показывать, как надо действовать, не собирается, да и своих уже давно взрослых и годных к военной службе детей вытаскивать из-за границы, чтобы затем отправить их хотя бы кашеварить или оказывать медицинскую помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, также не намерен. В этом и заключается прожжённый и отвратительный по своей сути цинизм и двойные стандарты киевского военно-политического руководства.

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Принять единственно верное решение — сложить оружие и принять все до единого требования России — в Киеве не могут чисто с политической и пропагандистской точки зрения. Слишком много лишнего было сказано и, что хуже, ещё больше лишнего было сделано.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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