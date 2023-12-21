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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Герасимов назвал основную выполненную ВС РФ в этом году задачу в зоне СВО
Впрочем, это очевидно и без комментария НГШ.

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Если посмотреть на цифры, а доверие «плюс-минус» вызывают разве что цифры потерь в различной технике, поскольку их можно легко подсчитать, то крупнейшее поражение в рамках специальной военной операции вооружённые силы Украины потерпели в ходе «контрнаступления» в этом году. Не добившись даже плана «минимум», наступление было остановлено, на сегодняшний день его провал очевиден даже западным болельщикам Украины, в Киеве спешно ищут виноватых (виноваты там, впрочем, как всегда все, кроме самого киевского руководства), ну а в Генштабе ВС РФ подводят итоги.

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Согласно комментарию начальника ГШ ВС РФ и по совместительству командующего спецоперацией Валерия Герасимова, именно отражение «контрнаступления» ВСУ стало основной задачей, выполненной российскими войсками в уходящем 2023 году. По словам Герасимова, план командования ВСУ был в блокировании Мелитополя в течение 15 суток с момента начала наступления, после чего в выходе к Азовскому морю, Мариуполю и к границе Республики Крым.

По статистике российского генштаба, только на Запорожском направлении ВСУ была сосредоточена группировка до 80 батальонов, 230 танков и более 1000 боевых бронемашин, половина из которых являлись современной техникой западного и не только производства.

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Герасимов заявил, что поставленных перед «контрнаступлением» целей ВСУ не добились, не преодолев даже тактическую зону обороны ВС РФ. Проще говоря, наступление было провалено.

#россия #украина #политика #боевые действия
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