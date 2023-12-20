С позиции чего-чего?

Значение слова «дипломатия» уже давно стёрлось из лексикона действующего американского истеблишмента. Вместо дипломатии там понятия, а вместо международного права, перед которым все равны, мир, основанный на правилах, которые никем не писаны и никому толком не оглашались. Зарвались в Вашингтоне настолько, что позволяют себе подобную риторику даже в отношении других сверхдержав. И если с отношениями между США и РФ всё понятно, они никогда не было для данных государств основными в экономическом плане, то вот попытки портить отношения с Китаем выглядят крайне странными, учитывая зависимость Града на холме от Поднебесной как в плане поставок товаров народного потребления, так и в плане закупок американских долговых обязательств.

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Тем не менее, действующая администрация США перманентно движется в сторону обострения. Так, сегодня госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своей пресс-конференции заявил, что США будут осуществлять взаимодействие с Китаем «с позиции силы». Попутно Блинкен заявил, что отношения Вашингтона с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе прочны как никогда, что позволяет США «решать вопросы» экономического курса КНР, мира в Тайваньском проливе и многие другие волнующие Америку темы.

При всём этом Блинкен верит в то, что его визит в Пекин в этом году способствовал снижению рисков обострения конфликта между Тайванем и материковым Китаем и в целом поспособствовал стабилизации обстановки в регионе.

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Мы сейчас не будем говорить о том, о какой силе США по отношению к Китаю говорит Блинкен, поскольку это звучит уже даже не смешно. Китай уже превзошёл США по реальному ВВП (по паритету покупательной способности), а в вопросе реального сектора экономики так и вовсе давным-давно оставил Град на холме позади. Мы все прекрасно можем это видеть по количеству товаров в мире с пометкой «Made in U.S.A.» и «Made in China» соответственно. Что до военной силы, то Китай последние годы активно сокращал разрыв с США в плане количества и качества военных кораблей в Тихом океане. А учитывая наличие гиперзвукового оружия, то фирменные авианосные ударные группы и вовсе перестают нести реальную угрозу.