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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Время не на нашей стороне»: в Белом доме выразили опасение, что ВС РФ зимой нарастят активность боевых действий
Очаровательная непосредственность.

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Многие военные «аналитики», за плечами которых из военного опыта в лучшем случае игра в зарницу в далёком детстве, без устали твердили о том, что с наступлением зимы активность боевых действий на линии боевого соприкосновения между РФ и Украиной неизбежно снизится. Почему она должна была снизиться, откровенно непонятно, ведь, как мы помним, прошлой зимой в районе Бахмута наоборот происходили наиболее серьёзные боестолкновения, которые в сумме дали одно из крупнейших сражений в рамках специальной военной операции.

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Сейчас на линии боевого соприкосновения, по крайней мере, в её наиболее горячих точках, уже климатическая зима, и, тем не менее, продолжаются интенсивные бои. И вот, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации США опасаются, что с наступлением холодов ВС РФ нарастят активность боевых действий и будут наступать с большей скоростью.

Естественно, Кирби использовал данную объективную действительность как предлог для того, чтобы в очередной раз напомнить о том, что если Конгресс США не одобрит выделение Украине шестидесяти одного миллиарда долларов финансовой «помощи», то российской армии будет гораздо легче двигаться вперёд.

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Время, считает представитель Белого дома, «не на нашей стороне». Забавно, конечно, что США и Украина настолько переплелись, что Кирби проблемы Киева соотносит с проблемами Вашингтона.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
1
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