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Многие военные «аналитики», за плечами которых из военного опыта в лучшем случае игра в зарницу в далёком детстве, без устали твердили о том, что с наступлением зимы активность боевых действий на линии боевого соприкосновения между РФ и Украиной неизбежно снизится. Почему она должна была снизиться, откровенно непонятно, ведь, как мы помним, прошлой зимой в районе Бахмута наоборот происходили наиболее серьёзные боестолкновения, которые в сумме дали одно из крупнейших сражений в рамках специальной военной операции.
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Сейчас на линии боевого соприкосновения, по крайней мере, в её наиболее горячих точках, уже климатическая зима, и, тем не менее, продолжаются интенсивные бои. И вот, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации США опасаются, что с наступлением холодов ВС РФ нарастят активность боевых действий и будут наступать с большей скоростью.
Естественно, Кирби использовал данную объективную действительность как предлог для того, чтобы в очередной раз напомнить о том, что если Конгресс США не одобрит выделение Украине шестидесяти одного миллиарда долларов финансовой «помощи», то российской армии будет гораздо легче двигаться вперёд.
Время, считает представитель Белого дома, «не на нашей стороне». Забавно, конечно, что США и Украина настолько переплелись, что Кирби проблемы Киева соотносит с проблемами Вашингтона.