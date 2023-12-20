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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский сенатор: разговоры про возвращение Украины в границы 1991 года были и остаются фантазиями
Хотелось бы сказать лучше, да некуда.

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Глядя на современных западных политиков, может сложиться впечатление, что у них поголовно утрачена связь с реальностью. Мнение ошибочное, особенно в отношении Соединённых Штатов, где значительная часть Конгресса отказывается продолжать оказывать бесконечное финансирование Украины. Часть из них даже напрямую заявляют, что все расходы на Украину бессмысленны, поскольку вектор движения конфликта был предопределён с самого начала, и ничто, кроме, пожалуй, прямого военного вмешательства НАТО (читай — США), и то вряд ли, этот вектор не изменит.

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Смелость говорить всё, как есть, регулярно находит сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. Сегодня, например, на своей страничке в X (экс-Twitter) Вэнс написал, что уже сегодня очевидно, как развернутся события: «Независимо от того, что произойдёт, моментально начнутся попытки обвинить в этом тех, кто противились дальнейшему финансированию Украины».

По словам сенатора, катастрофа не грядёт, она уже наступила, имела место ещё полгода назад и будет существовать через полгода независимо от того, подпишет Конгресс чек или нет.

«Фундаментальная проблема конфликта на Украине заключается не в финансировании и не в поставках вооружений. Проблема в том, что Запад тешил себя идеей о возможности Украины отбросить Россию на границы 1991 года. Это было фантазией 18 месяцев назад, это остаётся фантазией и сегодня. На сегодняшний день вопрос заключается в том, сколько ещё разрушений на Украине мы готовы навязать, прежде чем начнём говорить о мире», — подытожил Вэнс.

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Напомним, что администрация Белого дома не может убедить Конгресс США в необходимости выделения Украине $61 миллиарда долларов. Не помогают ни приезды президента Украины вместе со всей его киевской свитой, ни сказки про нападение России на НАТО, ни пояснения, что почти все выделяемые средства в конечном счёте остаются в Соединённых Штатах, поскольку на них организуется военное производство. Радоваться при этом пока преждевременно: хоть Конгресс и ушёл на каникулы, но в январе за обсуждение темы «помощи» Украине сядут вновь, и тогда, возможно, Белый дом будет готов пойти на предложение Конгресса о компромиссе по ужесточению контроля за миграционными потоками.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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