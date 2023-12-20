Удобно, зная, что никто Украину в НАТО принимать в принципе не собирается, тем более теперь.

Хотя руководители НАТО в целом и входящих в его состав государств регулярно твердят о будущем Украины в данном военном блоке, никто из них ни разу не пояснял, насколько это будущее отдалённое. Подозревать неладное начал даже президент Украины Владимир Зеленский, посетовавший вчера в рамках своей итоговой пресс-конференции на то, что заявления о готовности принять страну в НАТО «неконкретны» и вообще являются каким-то, простите за цитирование слов президента, «бредом».

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Понимают бесперспективность этих заявлений и в Словакии, где новый премьер-министр Роберт Фицо, занимающий максимально реалистичную позицию относительно конфликта на Украине и перспектив сотрудничества с Россией, решил воспользоваться моментом, чтобы в очередной раз продемонстрировать свой скептицизм относительно натовского будущего Украины.

По словам Фицо, он и его партия, которая сейчас имеет большинство в словакском правительстве, будет выступать против приёма Украины в НАТО. В качестве причины премьер Словакии назвал то, что такая перспектива будет означать начало третьей мировой войны.

Глава правительства Словакии не стал заявлять о готовности к сопротивлению приёму Украины в ЕС, но отметил, что Киев к этому сейчас не готов и, более того, не будет готов ещё на протяжении многих лет. Стоит отметить, что Роберт Фицо весьма хитёр: прекрасно понимает, что принимать Украину в НАТО до тех пор, пока та имеет территориальные претензии к России, никто не станет. Фактически же Украина полностью включена в систему Североатлантического альянса: напрямую финансируется странами-членами НАТО, получает от них беспрецедентное количество вооружений и боеприпасов, использует всю натовскую разведку, в том числе и спутниковую, и задействует территорию западных стран как свой тыл.

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Ранее, напомним, Фицо прямым текстом озвучил истинную роль Украины в текущем противостоянии. Ничего нового он, конечно, не сказал, но в целом показательно, что потихоньку всё больше европейских политиков готовы называть вещи своими именами: вызванное разрывом отношений с Россией падение уровня жизни в ЕС даёт о себе знать.