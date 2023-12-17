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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии обозначил настоящую роль Украины в текущем противостоянии
А таковой её видят все, кто имеют хоть какое-то критическое мышление.

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Глядя на современных европейских политиков в духе Урсулы фон дер Ляйен, Анналены Бербок, Олафа Шольца, череды британских премьеров, не говоря уже о руководителях вечно закомплексованных прибалтийских республик, может сложиться впечатление, что в Старом Свете полностью выродился класс реальных политиков и управленцев, а остались лишь паяцы, способные только избираться на должность и изо всех сил за неё держаться. Есть, впрочем, из этого чудовищного для будущего Европы правила и приятные исключения — например, премьеры Венгрии и Словакии, которые считают своим долгом описывать ситуацию так, как она есть на самом деле.

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Сегодня очередь «выдать базу» подошла к словацкому премьер-министру Роберту Фицо, который сделал ряд неудобных для западного и украинского политического класса заявлений относительно роли Украины в этом конфликте. По словам Фицо, Украина используется западными странами в своих геополитических интригах для ослабления России в экономическом и международном планах.

Фицо отметил, что он всерьёз опасается того, что коллективный Запад в своей цели будет готов идти до конца и сражаться с Россией «до последнего украинского солдата». Сам же конфликт, продолжает словацкий премьер, в Евросоюзе освещается в заведомо сказочном формате, который совершенно не соовтетствует действительности. По словам Фицо, на Западе продолжают культивировать ненависть к России, лгать о том, что Киев побеждает, и что мирное урегулирование в такой ситуации «нежелательно».

При этом, как справедливо отметил премьер-министр Словакии, на Западе параллельно разгоняется версия о том, что если прекратить помогать Украине, то ВС РФ пойдут с войной на государство (а то и не одно), являющееся членом НАТО. По мнению Роберта Фицо, даже если вы бесконечно далеки от политики и военной науки, то вы уже должны задаваться вопросом касательно объективности подобных прогнозов и их соответствию ранее тиражируемым нарративам.

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В целом же Украина сейчас, подытожил Фицо, является «золотым тельцом для торговцев смертью», однако поскольку напрямую об этом сказать будет равноценно росписи в полностью аморальной политике, то на Западе культивируют миф о борьбе бобра с ослом добра со злом, забывая о том, что на самом деле истоки этого конфликта начались в далёком 2014 году, и что он не возник из ниоткуда по желанию левой пятки российского руководства.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #словакия
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