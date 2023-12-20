А при чём тут Евросоюз и разборки России с Украиной, а, господин Боррель?

Как мы все хорошо знаем, существует пять стадий принятия неизбежного. Коллективный Запад в вопросе признания провала украинского проекта сейчас находится где-то между стадиями отрицания и гнева, и чем быстрее он перейдёт к стадии торга, тем будет лучше в первую очередь для Украины, и во вторую — для самого Запада. Подтвердить тот факт, что как минимум Евросоюз в лице своего политического руководства пребывает между отрицанием и гневом, косвенно решил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

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Сначала еврочиновник заявил, что в ЕС не все разделяют его мнение относительно угрозы со стороны России, а затем добавил, что в случае, если РФ одержит победу на Украине, и если «трагедия в Газе» продолжится, то европейский проект может получить непоправимый ущерб.

Понятно, что события в секторе Газа господин Боррель приплёл просто для красивого словца — они к Евросоюзу никоим образом не относятся. А вот трагедия на Украине, которая начинает обретать всем предельно понятные очертания своего финала, учитывая, сколько денег, оружия и собственной репутации Евросоюз вложил в данный проект, рассчитывая на коллапс России, действительно неизбежно выйдет Брюсселю боком.

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В связи с этим нет ничего удивительного в том, что Боррель, чьё положение также зависит от сохранности Евросоюза, призвал «засучить рукава» и избежать вышеизложенного сценария. Но что-то нам подсказывает, что точка невозврата давным-давно уже пройдена: поезд стремится к обрыву, и всё, что сейчас можно сделать, это лишь ненадолго замедлить сей процесс — для его остановки уже не хватит тормозного пути. Чем раньше в ЕС поймут, что ключевая угроза для него это он сам, вернее, отсутствие в нём суверенных национально-ориентированных элит, тем лучше для ЕС. А так — жили же как-то в Европе раньше без наднационального экономико-политического объединения; и в будущем точно также проживут.