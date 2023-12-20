Не всем в этом мире, даже в Европе, нравится быть шутами, господин «евродипломат».

Несмотря на то, что формально Евродипломатия, как это ни парадоксально, должна заниматься именно что дипломатией, на практике данный орган Евросоюза воплощает в реальность самые «ястребиные» и прямо противоречащие своей роли идеи. В частности, именно глава Евродипломатии Жозеп Боррель сначала смеялся над военными возможностями России, а теперь зачем-то начал признавать, что эти возможности не просто колоссальны, а напрямую угрожают сохранности Евросоюза, являясь для него ни много ни мало, а «стратегической угрозой».

реклама

Свято веря в то, что в Европе живут рыбки без долговременной памяти, сегодня Жозеп Боррель в удивлённом тоне сообщил о том, что не все в Евросоюзе, несмотря на все его «старания», разделяют его мнение об угрозе со стороны России. По словам Борреля, некоторые даже открыто говорят, что не считают Россию угрозой, намекая на то, что с Москвой надо не конфликтовать, а сотрудничать. Глава Евродипломатии заявил, что пытается их в этом разубедить.

Следует понимать, что даже если Россия действительно является угрозой для Евросоюза и его сохранности, то на эту участь Евросоюз обрёк себя сам через свои же собственные невменяемые и максимально оторванные от реальности действия и заявления. Никто не заставлял ЕС вводить незаконные антироссийские санкции, никто не заставлял ЕС поставлять Украине вооружения для оказания сопротивления российской специальной военной операции, и уж тем более никто не заставлял болтать языком лишнего.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Решается вся эта кризисная ситуация в два счёта: европейским функционерам надо снять трубку и звонить в Кремль, предлагая, например, полное снятие всех до единой санкций с выплатой в пользу России сотен миллиардов евро морального и экономического ущерба в обмен на то, что ВС РФ не пойдут дальше, чем их обязывают пойти новые границы России. А там уж можно будет начать переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе. Но, как вы понимаете, с нынешними политическими деятелями в ЕС говорить, увы, не о чем, и придётся ждать их полной замены на национально-ориентированные.