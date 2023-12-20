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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Одно из ключевых американских СМИ убрало раздел о конфликте на Украине с главной страницы
Поторопились ребятки, конечно, но в целом тренд понятен.

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Похоже, вчерашняя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского оказалась столь «успешной» и «вдохновляющей», что одно из ключевых американских средств массовой информации — в данном случае The Washington Post — решило вовсе убрать раздел, посвящённый конфликту на Украине, со своей главной страницы, запаковав всё, что происходит сейчас в этой части света, в раздел «World» (События в мире).

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Безусловно, данное «событие» не стоит раздувать до масштабов мыслей в духе «Всё, Украину сливают», но факт остаётся фактом: тема боевых действий на Украине стремительно исчезает из западной новостной повестки. Более того, согласно исследованиям, тема конфликта на Украине, не говоря уже про тему данного государства вообще, уже давно вылетела из десятки самых популярных поисковых запросов в мире.

Проще говоря, у людей полно своих собственных проблем, в том числе усиленных неадекватными решениями американского и в основном европейского политического класса относительно полного уничтожения всех нужных в первую очередь самой Европе отношений с Россией.

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На фоне происходящего неудивительно, почему западные страны испытывают трудности с одобрением очередных циклопических пакетов финансовой «помощи» Киеву: вследствие множащихся проблем граждане США и ЕС, мягко говоря, не понимают, почему они должны отрывать от себя последнее ради того, чтобы кто-то на другом конце света посопротивлялся российской специальной военной операции чуть дольше, чем было положено.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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