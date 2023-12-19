У российских и украинских политических деятелей всё очень похоже: опять во всём виноват Запад.

Поскольку уже даже самая проукраински настроенная западная пресса активно твердит о полном провале так называемого контрнаступления ВСУ, изображать, будто всё в порядке и под контролем, в киевском руководстве не могут: обманывать людей можно ровно до тех пор, пока положение дел на карте позволяет выдавать удобную версию. И вот, в рамках сегодняшней пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский всё же нашёл в себе силы если не признать «контрнаступ» полностью провалившимся, то как минимум назвать одну причину, по которой результаты, мягко говоря, разнятся с ожиданиями.

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По словам Зеленского, связано это с тем, что у Украины отсутствует контроль неба: в ВСУ попросту нет достаточного для этого вооружений. Президент Украины, надо понимать, имеет в виду как системы противовоздушной обороны, так и авиацию. По понятным причинам, глава украинского государства не стал вдаваться в подробности и пояснять, что всё это у Украины было, причём в огромных количествах, и ещё примерно столько же было передано из стран восточной Европы и от западных «партнёров» Киева, и что всё это было уничтожено/сбито/перехвачено российской армией.

Проще говоря, Зеленский в очередной раз перекладывает ответственность и вину на других, хотя по базовым законам военной науки никакие современные наступательные действия без достижения господства в воздухе не осуществляются: слишком велики в таком случае риски и слишком несоразмерны потери. Но президент Украины никого не слушал и всё-таки отдал приказ на начало «контрнаступа», хотя все, у кого имеется военное образование, предупреждали, чем он закончится, и что Киеву надо не в громкие операции играть, а переходить в оборону.

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Необходимо понимать, что абсолютного господства в воздухе над всей территорией Украины нет даже у ВС РФ: локальное господство достигнуто разве что вдоль линии боевого соприкосновения. На что при таком раскладе рассчитывали в Киеве, вопрос, который украинское общество в будущем должно будет задать тем, кто, скорее всего, сбегут из страны, сверкая пятками.