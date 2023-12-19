План чем хорош — он карман не тянет: говори, что вздумается.

Специальная военная операция на Украине уже прочно вошла не просто в историю мира, но и в учебники военных академий тех государств, которые хотят в будущем иметь подготовленную к современным конфликтам армию. Именно этот конфликт стал революционным в своём роде за счёт активного применения беспилотных летательных аппаратов всех типов и размеров, и именно по этой причине вся логика ведения боевых действий в условиях «прозрачного» для обеих сторон поля боя в корне отмечается от всех тех конфликтов, которые имели место до него.

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Осознаёт важность беспилотников и президент Украины Владимир Зеленский, который, отвечая на вопрос журналистки одного из западных изданий касательно того, не ведёт ли его политика к поражению страны, не просто заявил, что с этим не согласен, но и заявил о планах украинского оборонпрома произвести в следующем году один миллион беспилотников.

Поскольку все собравшиеся в зале пресс-конференции журналисты, естественно, были отобранными вручную, то никто не удосужился задать президенту вопрос: как Украина будет производить эти дроны, где, из чего, кто их будет производить, на какие деньги, а также, самое главное, позволят ли ВС РФ этим планам осуществиться.

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Но планы, как мы знаем, это вещь удобная: боевой дух поднимает, карман не тянет.