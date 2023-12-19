Увеличился выпуск вообще всего.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу уже рассказывал о масштабах роста военного производства в стране. Подтвердить эти заявления сегодня попросили генерального директора объединяющей под собой практически весь российский оборонно-промышленный комплекс госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Безусловно, сегодня это ни для кого уже не секрет, но Чемезов всё-таки отметил, что с января 2022 года по сегодняшний день государственный оборонный заказ увеличился примерно в 10 раз.

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Как отметил глава «Ростеха», рост производства в основном затронул бронетехнику. На колоссальные объёмы вышли предприятия, выпускающие боеприпасы. Что до бронетехники, то идёт производство танков Т-90, Т-80, а также модернизация уже имеющихся Т-72.

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Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу уже рассказывал о масштабах роста военного производства в стране. Подтвердить эти заявления сегодня попросили генерального директора объединяющей под собой практически весь российский оборонно-промышленный комплекс госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Безусловно, сегодня это ни для кого уже не секрет, но Чемезов всё-таки отметил, что с января 2022 года по сегодняшний день государственный оборонный заказ увеличился примерно в 10 раз.