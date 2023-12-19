Всё просто. Цель-то совсем не Украина.

Кризис на Украине, когда это образованное в 1991 году государство политически отрывали от России, вопреки расхожему мнению, начался не в 2022-м, не в 2014-м и даже не в 2004-м году, а гораздо раньше — сразу с момента его основания. Именно тогда стали набирать обороты идеи «Украина — не Россия», расцветать непонятно на чём основанный украинский национализм и началось преподавание в школах альтернативной истории государства.

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Поскольку стесняться уже нечего и, откровенно говоря, некого, ибо все давно уже сбросили маски и перестали скрывать свои истинные цели, сегодня президент России Владимир Путин прямым текстом объяснил, что происходило на Украине, когда это началось, кто это затеял и, главное, с какой целью.

По словам главы российского государства, коллективный Запад начал «работать» с деструктивными элементами на постсоветском пространстве сразу же после распада СССР. Работа велась как в бывших советских республиках, так и в самой России, и, как отметил Путин, «с удвоенной—утроенной силой» занимались Украиной.

В качестве причины усиленного внимания именно к Украине Путин назвал хорошую сложившуюся в этом государстве после его образования «базу», в том числе и с упором на одиозные движения в духе тех, что главенствовали в центральной Европе в период 1930-х — первой половины 1940-х годов.

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Целью же, отметил президент, была, конечно же, не Украина как таковая, а Россия, поскольку, как считали и продолжают считать на Западе, без Украины Россия теряет значительный потенциал и уже не может не просто представлять угрозу, а и в целом возвратить себе прежнюю геополитическую позицию.