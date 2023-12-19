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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин рассказал о слабых местах российской обороны, выявленных в ходе спецоперации
Справедливости ради, мало кто рассчитывал, что боевые действия будут вестись с такой интенсивностью и ожесточённостью, да ещё и при беспрецедентной поддержке Киева 50+ государствами.

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Когда в России, да и на Западе тоже, в «нулевых» и 2010-х рассуждали о возможных боевых действиях между великими и сверхдержавами, то все эксперты и аналитики приходили к выводу, что если подобные сражения и будут вестись, то только на территориях третьих стран, чужими руками и с очень ограниченной интенсивностью. Так-то оно, может, и так, но реальность показала, что ради сохранения своих геополитических интересов США готовы пустить в расход не только мало что для них значащую (объективно) Украину, но и «союзников» в Европе. Так мы пришли к текущему конфликту, в котором ВС РФ приходится сражаться с ВСУ, под завязку нашпигованными западной военной техникой, и в интересах которых работает вся американская и в целом натовская разведка.

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Естественно, в ходе подобного конфликта всё не могло идти как по маслу — неизбежно должны были выявиться слабые места в российской армии. Сегодня о таких слабых местах рассказал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в ходе конфликта стала очевидна необходимость наращивания выпуска беспилотных летательных аппаратов и спутников, перестроения системы связи, изменения подхода к разведке и целеуказанию, усиления противовоздушной обороны, а также наращивания выпуска высокоточных снарядов.

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Отдельно Путин затронул тему небольших коммерческих беспилотников, переоборудованных в средства поражения. По словам президента, оказалось, что именно такие «мелочи», на которые раньше в России не обращали внимание, и наносят ущерб. С этим, добавил Путин, нужно работать.

#россия #политика #боевые действия
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