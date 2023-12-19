Собственно, не так давно этот объективный факт признало даже одно западное издание.

Можно долго и с сомнительным итогом спорить о том, чьи вооружённые силы на планете самые мощные и боеспособные, но реальность такова, что измерять этот показатель исключительно объёмом выделяемых на оборонные расходы денег, занимаясь их банальным переводом в доллары США по текущему курсу — дело заведомо глупое. Ровно также неправильно и нелепо высчитывать могущество по количеству сухопутных войск в отрыве от общей картины.

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Ключевое значение в подобных «рейтингах» имеет реальный боевой опыт вооружённых сил, наличие собственной военно-промышленной базы, а также политической воли на применение силы. Существует иллюзия, что первая армия мира на планете — это США. Подобную иллюзию Вашингтон стал распространять после единственной успешной за последние 33 года военной операции США (вернее, возглавляемой ими коалиции) — в Персидском заливе. Понятно, что тогда американская армия сражалась с заведомо многократно более слабым противником, поэтому учитывать это, тем более в наши дни, совершенно бессмысленно.

И вот, в рамках выступления на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что самой боеспособной армией в мире являются ВС РФ. Согласно комментарию Шойгу, реальный боевой опыт в ВС РФ получили свыше 650 тысяч военнослужащих, а непосредственно в войсках используется современное новое и модернизированное вооружение, которое было полностью проверено в боевых условиях. При этом необходимо понимать, что конфликт идёт против, по сути, Украины, безмерно поддерживаемой со стороны коллективного Запада: оружием, деньгами, боеприпасами, средствами спутниковой разведки и наведения. Проще говоря, перед нами конфликт, уровня и масштаба которого в Европе не было почти 80 лет, а в мире — почти 70 лет.

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Собственно, из всего вышеперечисленного может последовать вывод, что второй самой боеспособной армией в мире являются поддерживаемые всем коллективным Западом (исключительно в силу этого фактора) ВСУ.