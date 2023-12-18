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Сказать, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон был совсем уж безуспешным и провальным, конечно же, нельзя: сначала президент США Джо Байден выделил Киеву внеочередной пакет военной «помощи» на $200 миллионов, и вот, теперь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что до конца декабря Украине будет передан ещё один пакет «помощи».
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Его сумму Кирби не назвал, равно как не огласил и его содержание, но можно предположить, что пакет будет идентичен тем, что США выделяли Киеву последние полгода: боеприпасы, снаряды, патроны, расходники и никакой новой техники.
По словам Кирби, для дальнейшего оказания «помощи» Украине необходимо одобрение ассигнований со стороны Конгресса США, причём произойти это одобрение должно немедленно.
Здесь следует помнить, что последним этот транш военной «помощи» в любом случае не будет до тех пор, пока у власти в Белом доме находится действующая состоящая из неоконсерваторов и «ястребов» администрация: президент США наделён полномочиями выделять военную «помощь» и в обход Конгресса, но только из наличных запасов Пентагона. Они, конечно, огромны, но в той номенклатуре, что требуется Украине, из арсеналов выгребли столько, что сейчас в Пентагоне бьют в набат относительно собственной обороноспособности.