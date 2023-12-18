Если Конгресс не одобрит дальнейшие ассигнования, то это всё.

Сказать, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон был совсем уж безуспешным и провальным, конечно же, нельзя: сначала президент США Джо Байден выделил Киеву внеочередной пакет военной «помощи» на $200 миллионов, и вот, теперь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что до конца декабря Украине будет передан ещё один пакет «помощи».

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Его сумму Кирби не назвал, равно как не огласил и его содержание, но можно предположить, что пакет будет идентичен тем, что США выделяли Киеву последние полгода: боеприпасы, снаряды, патроны, расходники и никакой новой техники.

По словам Кирби, для дальнейшего оказания «помощи» Украине необходимо одобрение ассигнований со стороны Конгресса США, причём произойти это одобрение должно немедленно.

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Здесь следует помнить, что последним этот транш военной «помощи» в любом случае не будет до тех пор, пока у власти в Белом доме находится действующая состоящая из неоконсерваторов и «ястребов» администрация: президент США наделён полномочиями выделять военную «помощь» и в обход Конгресса, но только из наличных запасов Пентагона. Они, конечно, огромны, но в той номенклатуре, что требуется Украине, из арсеналов выгребли столько, что сейчас в Пентагоне бьют в набат относительно собственной обороноспособности.