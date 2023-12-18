Стоимость каждой CV90 — порядка 4 миллионов евро. Вот и считаем.

Будучи уже примерно на 100 % зависимой от коллективного Запада в вопросе поставок вооружений, Украина с удовольствием принимает всё, что ей готовы передать. А готовы, к сожалению, передать не просто многое, а даже последнее. Так, сегодня стало известно, что Швеция и Дания передадут Киеву боевые машины пехоты CV90 на сумму, эквивалентную $263 миллионам. Соответствующей информацией поделились министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его шведский коллега Полом Йонсоном.

реклама

Учитывая стоимость CV90 из открытых источников, равную примерно четырём миллионам евро, то это означает, что совместно Дания и Швеция передадут Украине порядка 50 единиц вышеуказанной бронетехники; естественно, с боекомплектом. Когда эти БМП будут переданы Киеву, не уточняется.

Как мы уже неоднократно отмечали, положения «R» на селекторе коробки передач западных неоконсерваторов нет в принципе, поэтому текущий конфликт, скорее всего, будет продолжаться до полного и безоговорочного финала. Если, конечно, в Киеве ничего не изменится, и к власти там не придут руководители, которые понимают, к какому трагическому итогу западные «партнёры» гонят их страну.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что до тех европейских государств, которые оказывали и оказывают непосредственно военную поддержку Киеву, то в Москве каждое из них должно быть записано, дабы в будущем строить отношения уже с поправкой на всё, что с их стороны происходило в ходе специальной военной операции. Каждое западное государство должно понести ответственность за затягивание конфликта на Украине и провоцирование киевских функционеров на отказ от мирных переговоров.