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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры сброса с Су-34 в зоне СВО фугасных авиабомб с модулями планирования и коррекции
Крылышки раскрылись — и полетели. У бомб, в смысле.

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С начала этого года ВКС России стали активно применять фугасные авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому «апгрейду» старые авиабомбы, которых накоплено несметное количество, можно превращать пусть и в примитивное, но всё же подобие крылатой ракеты, с той лишь разницей, что в авиабомбе практически вся масса — это непосредственно боевая часть, что позволяет наносить мощные удары при сравнительно небольших затратах.

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И вот, сегодня в Сети появились редкие кадры процесса работы истребителя-бомбардировщика Су-34, осуществляющего сброс фугасных авиабомб с УМПК. Примечательно, что лётчики зафиксировали сам процесс сброса и раскрытия непосредственно «крылышек» УМПК.

В этом году именно данные авиабомбы стали для ВСУ настоящей головной болью: системами ПВО, тем более столь сильно поредевшими, они не перехватываются, а урон наносит несопоставимый с ударными БПЛА и крылатыми ракетами, при этом имея возможность преодолевать расстояние в несколько десятков километров с места сброса до цели удара.

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Сейчас такие модифицированные авиационные бомбы применяются практически по всей линии боевого соприкосновения: от псевдоплацдарма ВСУ в районе Крынок в Херсонской области до Краснолиманского направления.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #боевая авиация #су-34
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