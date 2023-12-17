Желающих добровольно идти на линию боевого соприкосновения, мягко говоря, не хватает.

На Украине сейчас активно стелют соломку под, кажется, неизбежную новость об усилении мобилизационных процессов. Хотя в киевском руководстве отказываются объяснять причину необходимости данных действий, продолжая рассказывать небылицы об уровне потерь ВСУ и ВС РФ и их соотношении, тогда как в реальности всё диаметрально противоположно, но в то же время в украинской столице признают, что пополнять ряды вооружённых сил Украины теперь можно только через мобилизационный процесс.

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Сегодня данный факт подтвердил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам главного украинского военного разведчика, сейчас в силах обороны Украины совокупно числятся 1,1 млн человек, и никаким «рекрутингом» такие масштабы, считает Буданов, покрыть невозможно, поэтому в стране и проводится мобилизация.

Также Буданов заявил, что сейчас Киев не может справиться с задачей обеспечения мотивации военнослужащих: все мотивированные бойцы, заявляет начальник ГУР, «закончились» в течение первых шести месяцев вооружённого конфликта. Если военное руководство страны не сможет мотивировать мобилизованных, то, убеждён Буданов, от них на линии боевого соприкосновения не будет никакого толка.

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Вдобавок Буданов уточнил, что если ранее мотивировать людей мог высокий денежный оклад, то сейчас проблема стала «очень глубинной», и просто деньгами её не решить. Проще говоря, Буданов завуалированно объяснил, что в ВСУ понимают бесперспективность сопротивления и крайне невысокий шанс сохранить жизнь или здоровье в рамках данного конфликта, поэтому и отказываются идти воевать.