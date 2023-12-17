То, о чём, согласно комментариям всех военных экспертов с соответствующим образованием, надо было позаботиться ещё два года тому назад.

Как мы уже отмечали, текущий вооружённый конфликт на Украине выявил два типа военного управления и планирования: одно всё делает ради громких заголовков, второе — ради выполнения задачи, даже если в моменте ситуация с медийной точки зрения выглядит крайне непрезентабельно. Какие вооружённые силы к каким когортам принадлежат, объяснять, пожалуй, не нужно, тем более что цель и суровая действительность всегда побеждают «пиар» и фантазии, и вот, последние несколько недель эту суровую действительность наконец-то начали осознавать и в самом Киеве.

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Так, президент Украины Владимир Зеленский поручил военным начать возводить оборонительные линии вдоль северной и северо-восточной границ страны, явно что-то зная от западной разведки. Сегодня же народный депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире парламентского телеканала заявила, что ВСУ уже готовят фортификации в три линии.

По словам Устиновой, это делается на случай, если западная «помощь» так и не будет выделена в достаточном объёме, и ВСУ придётся переходить в оборону, отказавшись от наступательных операций. Примечательно, что госпожа Устинова осознаёт тот факт, что даже если Киеву передадут деньги, это лишь частично решит проблему. Ключевая же проблема, добавила нардеп, заключается в том, что «в мире заканчиваются боеприпасы».

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Насколько эффективными будут линии фортификаций со стороны Украины, сейчас большой вопрос. Важно понимать, что с российской стороны так называемая Линия Суровикина позволила сдержать «контрнаступление» ВСУ за счёт запредельной плотности средств поражения на километр оборонительной линии, а также за счёт господства российской авиации вдоль линии боевого соприкосновения. У ВСУ такой роскоши, и этого никто не скрывает, нет и не будет даже в случае передачи пары десятков истребителей F-16.