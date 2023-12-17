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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: у России нет интереса и желания воевать со странами НАТО
Комментарий был сделан в ответ на лихорадочные заявления западных функционеров о неизбежности такого конфликта.

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Последнее время западные функционеры пугают своих соотечественников очередными сказками про «Русские идут!». Дескать, если перестать снимать с себя последнюю рубашку и уже даже нижнее бельё с целью их передачи Киеву, то Россия прокатится по Украине паровым катком, после чего обязательно пойдёт дальше, что будет означать прямой конфликт между Россией и НАТО. Особенно подобной перспективы опасается президент США Джо Байден, предупредивший, что в таком случае американским войскам придётся бежать на помощь и сражаться с российскими войсками, итогом чего, как вы понимаете, станет «остекление» всего северного полушария Земли в результате запредельного температурного воздействия в ходе применения последнего аргумента.

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Понятно, что подобные страшилки не имеют под собой никаких оснований: Россия на протяжении без малого восьмидесяти лет активно налаживала отношения с коллективным Западом, делая это явно не для того, чтобы потом всё разбомбить и захватить. Остудить горячие американские и наиболее активно повторяющие за ними европейские головы сегодня решил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, у России нет ни единого интереса вступать в прямой конфликт с Североатлантическим альянсом: ни с геополитической точки зрения, ни с экономической, ни с военной. Кроме того, добавил Путин, у Москвы и НАТО нет обоюдных территориальных претензий, так что и причин для конфликта нет. Путин уверен в том, что главы западных государств прекрасно это понимают; тем самым недвусмысленно намекнув на то, что функционеры просто запугивают граждан, которые справедливо не желают отдавать свои налоговые деньги на помощь непонятной стороне в непонятном им конфликте.

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Необходимо всегда понимать, что президент изъясняется дипломатическим языком и не называет Североатлантический альянс соучастником конфликта не Украине, хотя такого мнения придерживается всё российское политическое руководство. Текущий конфликт является хрестоматийным примером прокси-конфликта сверхдержав.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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