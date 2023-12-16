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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская дальняя авиация провела пятичасовой полёт над акваторией Балтийского моря
Это на случай, если кто-то вдруг потерял связь с реальностью настолько, что мнит Балтийское море внутренним морем НАТО.

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Взрослые дети, заседающие в высоких западных кабинетах и выражающиеся, словно дерзкие пацанчики на районе, изгибая пальцы веером, фантазируют на тему того, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Технически это не может быть правдой до тех пор, пока у России имеется выход к Балтийскому морю и пока в его акватории будет действовать соответствующий флот. Чтобы продемонстрировать, что Балтийское море не является внутренним натовским, сегодня российская дальняя авиация в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 при сопровождении многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнила над нейтральными водами акватории Балтийского моря плановый полёт.

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Согласно отчёту Минобороны России, полёт продолжался порядка пяти часов, в течение которых на отдельных участках российскую авиационную группу сопровождали истребители европейских государств.

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После начала Россией специальной военной операции и занятия коллективным Западом открыто враждебной по отношению к РФ позиции демонстрация силы путём осуществления полётов стратегической авиации вблизи государств-членов НАТО стала проводиться гораздо чаще. Необходимо всегда демонстрировать желающим конфронтации соседям, что это желание в любой момент может закончиться для них большой трагедией, и что лучше всё-таки жить-поживать да добра наживать.

#россия #политика #авиация #су-30 #дальняя авиация #стратегическая авиация #ту-22м3
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