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Взрослые дети, заседающие в высоких западных кабинетах и выражающиеся, словно дерзкие пацанчики на районе, изгибая пальцы веером, фантазируют на тему того, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Технически это не может быть правдой до тех пор, пока у России имеется выход к Балтийскому морю и пока в его акватории будет действовать соответствующий флот. Чтобы продемонстрировать, что Балтийское море не является внутренним натовским, сегодня российская дальняя авиация в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 при сопровождении многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнила над нейтральными водами акватории Балтийского моря плановый полёт.
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Согласно отчёту Минобороны России, полёт продолжался порядка пяти часов, в течение которых на отдельных участках российскую авиационную группу сопровождали истребители европейских государств.
После начала Россией специальной военной операции и занятия коллективным Западом открыто враждебной по отношению к РФ позиции демонстрация силы путём осуществления полётов стратегической авиации вблизи государств-членов НАТО стала проводиться гораздо чаще. Необходимо всегда демонстрировать желающим конфронтации соседям, что это желание в любой момент может закончиться для них большой трагедией, и что лучше всё-таки жить-поживать да добра наживать.