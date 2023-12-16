Если с таким же итогом, как наступление в этом году, то можно и подождать.

Западная пресса продолжает изо всех сил делать вид, будто имеет какие бы то ни было инсайды с той или иной стороны текущего российско-украинского конфликта. С одной стороны, решение президента Украины Владимира Зеленского об экстренном возведении укреплений чуть ли не по всей линии боевого соприкосновения — свидетельство того, что в ВСУ уже, мягко говоря, не рассчитывают на прорыв российской обороны и понимают, что боевые действия на истощение, коими, безусловно, является текущий украинский кризис, идут не на пользу Киеву, не имеющему за спиной ни достаточный мобилизационный резерв, ни серьёзные военно-промышленные возможности.

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С другой стороны, у нас есть свежая статья в немецком издании Welt, в котором журналисты, ссылаясь якобы на проверенные источники в американском руководстве, пишут о том, что Украина передала США список «хотелок» на следующий год, куда входят вертолёты Apache и Black Hawk, истребители F-16 и F-18, дополнительные танки M1 Abrams, огромное количество боеприпасов, новые РСЗО, беспилотники и масса других «игрушек».

Журналисты Welt полагают, что плацдармом для проведения наступательных действий может стать левый берег Днепра. Нам, честно говоря, сложно судить о компетентности журналистов Welt и их осведомлённости о положении дел на линии боевого соприкосновения, но не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это просто активная игра словами и терминами. Левым берегом Днепра может быть совершенно любая точка на всём протяжении данной реки, и говорить об этом — это всё равно что сказать «контрнаступление будет на территории Украины (или того, что Украина всё ещё считает своей территорией)».

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Что до вероятности такого «контрнаступления», то это зависит исключительно от США и других стран коллективного запада. Готовы ли там передать Киеву ещё сотни и тысячи единиц техники для участия в наступательной операции в следующем году или нет. Также не стоит забывать, что сейчас давление по всей линии боевого соприкосновения оказывают именно ВС РФ, а Украина строит укрепления на северных и северо-восточных границах страны. Не иначе как что-то знают. Наконец, не стоит забывать и об экономической составляющей: и США, и ЕС испытывают огромные трудности с согласованием помощи Украина на $61 млрд и €50 млрд соответственно. А без этой финансовой помощи Украину ожидает неспособность исполнять бюджетные обязательства и, как следствие, включение печатного станка и разгон инфляции до неприемлемых значений. А фронт без тыла, как известно, не функционирует; тылом для ВСУ же сейчас является объединённый Запад.