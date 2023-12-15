Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Франции заявил, что Евросоюз ещё «очень далёк» от принятия в него Украины
А разговоры о начале соответствующего процесса, справедливо отметил Эмманюэль Макрон, не имеют юридической силы.

реклама

Вчера украинское общество, которое всё ещё бредит идеей бесконечно отдалённой перспективы вступления в Евросоюз, получило от этого самого Евросоюза небольшую дозу эндорфинов: председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о начале переговоров о вступлении Украины (и Молдовы) в ЕС.

реклама

Казалось бы, счастье близко, и морковка, с помощью которой европейские функционеры крутят украинскими властями и обществом, как хотят, в итоге превратится во что-то большое и долгожданное. Но нет: сегодня остудить пыл киевских функционеров решил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам главы французского государства, Евросоюз сейчас «очень далёк» от расширения, которое включит в себя Украину. Как отметил Макрон, если действительно принимать решение о приёме Украины в состав Евросоюза, то потребуется выполнить одно из двух действий: увеличить общее финансирование ЕС, либо изменить действующие правила, распространяющиеся на членов данного объединения.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что касается вчерашнего заявления Шарля Мишеля о начале переговоров по вступлению Украины (и Молдовы) в ЕС, то оно, отметил Макрон, сугубо политическое и не имеющее юридической силы.

#украина #политика #экономика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Ростех» сообщил о выполнении гособоронзаказа по самоходным ПТРК «Штурм-С» и «Хризантема-С»
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
ФАС России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
61
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
7
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
50
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+

Сейчас обсуждают

mozghru
22:35
Зомбо симпы тут..жаль этот канал..
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
daimos
22:35
А что, у куриц есть яйца? Никогда бы не подумал
ФАС России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
ooyui56
22:21
Страшная стремная бабища, достала свою пажалейку))) она даже в игры не умеет играть... бред какой то)) уважение нашим Витальке и Михану
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
dmitry07
22:11
Какая капризная французская женщина?!
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
mozghru
22:07
чёрный пиар,это тоже пиар..Смуты. Но гипножабы Даши малова-то на убийство члено-мразей с ЕКСБити -гейма..ибо там жаба накатывает поклёп и враньё..
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Сергей Кондратенко
22:07
7900 и так откуривает от 4070ти. Ну и на оборот. Справедливости ради и в 1440р. Для 4к гейминга есть и другие видяхи. В лице 4080 хотя-бы. А 4070ти. Стоит все же дешевле чем 7900xt.
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Eppius
22:04
никак нет. но для полного уничтожения нужен кинжал с ядерной боевой частью
База ПРО США в польском Редзиково введена в эксплуатацию
Артём Николаев
22:02
Не, я имею ввиду как этим воздушные цели сбивать если это не бомбер времён второй мировой? Она ж даже не увидит, где кто летит. Панцырь вот это ПВО.
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
-=metallist=-
22:01
Кто от 200 шортить будет?
Курс акций Apple обновил очередной рекорд
Сергей Кондратенко
22:01
Началось! Ща красноперые налупят тут. ЛоЛ
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем