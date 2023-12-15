А разговоры о начале соответствующего процесса, справедливо отметил Эмманюэль Макрон, не имеют юридической силы.

Вчера украинское общество, которое всё ещё бредит идеей бесконечно отдалённой перспективы вступления в Евросоюз, получило от этого самого Евросоюза небольшую дозу эндорфинов: председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о начале переговоров о вступлении Украины (и Молдовы) в ЕС.

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Казалось бы, счастье близко, и морковка, с помощью которой европейские функционеры крутят украинскими властями и обществом, как хотят, в итоге превратится во что-то большое и долгожданное. Но нет: сегодня остудить пыл киевских функционеров решил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам главы французского государства, Евросоюз сейчас «очень далёк» от расширения, которое включит в себя Украину. Как отметил Макрон, если действительно принимать решение о приёме Украины в состав Евросоюза, то потребуется выполнить одно из двух действий: увеличить общее финансирование ЕС, либо изменить действующие правила, распространяющиеся на членов данного объединения.

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Что касается вчерашнего заявления Шарля Мишеля о начале переговоров по вступлению Украины (и Молдовы) в ЕС, то оно, отметил Макрон, сугубо политическое и не имеющее юридической силы.