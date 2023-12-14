Граждан ЕС спросили, господа демократы?

Эпопея с принятием Украины в Евросоюз, вероятнее всего, так никогда и не закончится для Киева желаемым результатом, но продолжать использовать эту мечту как морковку в Брюсселе, определённо, будут. Так, сегодня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что возглавляемый им орган «принял решение» начать переговорный процесс о вступлении Украины, а вместе с ней и Молдовы, в Евросоюз.

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Также Мишель заявил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС, а переговоры по вступлению Боснии и Герцеговины начнутся после выполнения ею соответствующих критериев.

На данном этапе сложно сказать, серьёзен в своём комментарии господин Мишель или нет, но одно совершенно очевидно: в текущем состоянии Украина в Евросоюзе будет означать только резкое сокращение уровня жизни европейцев по причине необходимости содержания крупной территории со всё ещё большим количеством населения.

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Кроме того, непонятно, в каких границах Евросоюз собрался принимать Украину в свой состав. А то нюанс заключается в том, что членом Евросоюза внезапно станет ещё и Россия.