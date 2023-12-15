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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
Пошла жара.

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Последнее время в России разгоняется тема бешеного роста цен на куриные яйца. Претензии потребителей при этом абсолютно справедливы: никаких реальных оснований для взвинчивания цен нет, поэтому налицо явная попытка нажиться на продуктах питания. Примерно такого же мнения, к счастью, придерживается и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, которая сегодня на своих официальных страничках в социальных сетях сообщила о возбуждении дел в отношении производителей куриных яиц.

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Согласно комментарию ФАС, Крымское управление надзорного органа выявило повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских производителей данного вида пищевых продуктов. Только с сентября этого года, по данным антимонопольной службы, рост цен на продукцию составил до 94 % в зависимости от категории яиц. В ФАС сочли, что повышение цен, не обусловленное никакими объективными причинами, является нарушением закона о защите конкуренции.

Вместе с тем Кировское управление ФАС также выявило факт повышения цен на куриные яйца двумя местными производителями. В их отношении управление ФАС нашло признаки картельного сговора и возбудило соответствующие дела.

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Как мы уже отметили выше, никаких объективных причин для роста цен на куриные яйца в России нет, да и растут цены не только в двух конкретных регионах, а по всей стране. Ситуация неприятная, и, скорее всего, полумерами в виде штрафования участников картельного сговора проблема не решится. Нужно что-то более действенное: например, угроза национализации производства или введения на нём внешнего управления. Если частный предприниматель не способен обеспечить адекватное ценообразование, этим может заняться государство.

#россия #экономика
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