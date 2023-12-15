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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» сообщил о выполнении гособоронзаказа по самоходным ПТРК «Штурм-С» и «Хризантема-С»
Машины в своей сути уникальные.

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Госкорпорация «Ростех» за последние 22 месяца кратно, а в отдельных случаях в десятки и сотни раз нарастила производство военной продукции на входящих в её состав предприятиях, поэтому не стоит удивляться тому, что практически каждая публикация «Ростеха» в социальных сетях так или иначе относится к военной тематике вкупе с отчётами о выполнении государственных оборонных заказов.

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Вот и сегодня госкорпорация, объединяющая под собой фактически весь российский оборонно-промышленный комплекс, сообщила о выполнении гособоронзаказа по самоходным противотанковым ракетным комплексам «Штурм-С» и «Хризантема-С». В случае с современными «Хризантемами-С» речь идёт о поставках новых машин, в случае с принятыми на вооружение в конце 1970-х «Штурмами-С», — о ремонте уже имеющихся.

«Ростех» называет обе данных машины уникальными в своём роде и предназначенными для уничтожения как современных, так и перспективных танков и прочей бронетехники с динамической защитой, небольших надводных целей, укреплений и опорных пунктов. При любых погодных условиях и в любое время суток.

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#россия #боевые действия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #«ростех» #«хризантема-с» #«штурм-с»
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