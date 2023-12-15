Карманные деньги на неделю.

Украина продолжает с настойчивостью, достойной лучшего применения, выбивать из западных спонсоров деньги на всё, что только можно. Согласно комментариям киевского руководства, сейчас украинский государственный бюджет наполовину состоит из иностранных финансовых вливаний, в связи с чем нет ничего удивительного в том, как громко, искренне и открыто радуются представители украинской власти, когда стране то там, то тут перепадает «копеечка».

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Так, сегодня о выделении Украине дополнительных 1,34 миллиарда долларов сообщил Всемирный банк. Соответствующей новостью поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат учителям (и, надо понимать, другим бюджетника), а также на покрытие других «приоритетных» расходов государственного бюджета.

Практически вся сумма из этого транша —$1,086 млрд — это деньги японского правительства. Остальное приходится на США, Швейцарию и Фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины.

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Чтобы лучше понять, что такое 1,34 миллиарда долларов в масштабах украинского бюджета, напомним, что в 2021 году бюджет Украины составлял порядка 45 миллиардов долларов. Если сведения киевских властей верны, и сегодня половина бюджета формируется западной помощью, то, по сути, Всемирный банк выделил денег примерно на неделю работы государства.