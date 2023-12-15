Сами, ребятки, всё сами.

Притеснение российских атлетов на Олимпийских играх началось задолго до старта специальной военной операции на Украине: на последние Игры в Пекине международный Олимпийский комитет (МОК) и вовсе допустил российских спортсменов только в нейтральном статусе. Аналогичной ситуация остаётся и по сей день: формально россияне могут участвовать в Олимпиаде, но без российского гимна, флага, герба и другой государственной символики.

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На протяжении длительного времени Олимпийский комитет России (ОКР) давил на жалость, рассказывая про то, как спортсмены всю жизнь ждут возможности выступить на Олимпиаде, и что осуждать их за это нельзя, а, следовательно, нужно согласиться с их желанием выступать в нейтральном статусе. Пожалуй, нет смысла рассказывать, что в российском обществе такой подход поддержки не находит. Во-первых, от уничтожения Западом в одностороннем порядке всех выстраивавшихся на протяжении десятков лет отношений с Россией пострадали не только (и не столько) спортсмены — многие потеряли бизнесы, доход, возможность без танцев с бубном видеться с проживающими на Западе родственниками, и понесли целый ряд других издержек. Во-вторых, общество категорически против того, чтобы спортсмены-«нейтралы», для которых чувство собственного достоинства — это пустой звук, ездили на Игры за счёт российского Олимпийского комитета.

И вот, сегодня ОКР принял взвешенное и единственно правильное в сложившихся реалиях решение. Комитет не будет финансировать спортсменов, которые решили отправиться на Олимпиаду в нейтральном статусе. Проще говоря, все расходы на транспорт, проживание, питание и прочее-прочее берёт на себя сам решивший выступать в Париже в 2024 году атлет.

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Несмотря на то, что Олимпийские игры в Париже пройдут ещё только через семь с лишним месяцев — с 26 июля по 11 августа следующего года — крайне маловероятно, что обстановка в мире, и тем более в отношениях между Россией и Западом, который, по сути, и управляет международным Олимпийским комитетом, к тому моменту изменится и перетечёт в позитивное русло.