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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Венгрия вновь наложила вето на выделение Евросоюзом €50 млрд финансовой помощи Украине
К рассмотрению сего вопроса вернутся уже в следующем году.

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Будучи критически зависимой в плане наполнения своего государственного бюджета от иностранных финансовых вливаний, Украина остро нуждается в одобрении выделения финансовой помощи хотя бы от одного из своих ключевых спонсоров — США или Евросоюза. В обоих случаях добиться получения денег никак не удаётся: Конгресс США выступает против, надеясь выбить себе от Белого дома компромиссное решение по контролю за миграционными потоками, в Евросоюзе же есть Венгрия, которая может накладывать вето на решения Европейского совета.

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И вот, сегодня по итогам «ночной смены» на саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложил вето на голосовании по выделению дополнительных (50 миллиардов евро) денег Украине, а также заблокировал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС.

По словам венгерского премьера, Евросовет вернётся к рассмотрению данных вопросов в следующем году после «должной подготовки».

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Стоит понимать, что Орбан, по сути, действует в интересах не только Венгрии как члена Евросоюза, деньги которой тоже собираются спалить в бездонной украинской бочке, но и в интересах общего европейского экономико-политического объединения. Пусть сейчас это осознают не все, но 50 миллиардов евро внутри ЕС, переживающего в лучшем случае техническую рецессию, а в основном — отрицательный рост — отнюдь не повредят. Сумма, если что, циклопическая: так, в 2021 году весь государственный бюджет Украины составлял порядка 40—45 миллиардов евро.

#украина #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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