А Израилю всё сходит с рук. Ни санкций, ни демонизации руководства, ни отстранения спортсменов, ничего. Только болтание языками.

Вот уже больше двух месяцев в секторе Газа продолжается военная операция Армии обороны Израиля против радикального движения ХАМАС, обрекшего себя на данное решение после дерзкого и беспрецедентного террористического акта в начале октября этого года в отношении мирных израильтян.

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Израиль при этом не церемонится: объявил ХАМАС фактически войну на уничтожение, сбрасывает огромное количество авиабомб и проводит артиллерийскую подготовку. Сейчас Армия обороны Израиля медленно, но верно смыкает кольцо окружения вокруг города Газа в одноимённом секторе, продолжая наносить удары и разрушать инфраструктуру. Ситуация в условиях понимания Иерусалимом того, что отвечать ему за свои действия ни перед кем не придётся, давно уже вышла из-под контроля, и вот, сегодня генеральный комиссар ООН Филиппе Лаззарини заявил, что сектор Газа перестал быть местом, пригодным для жизни.

По словам Лаззарини, на территории всего сектора практически полностью уничтожена ключевая инфраструктура, и ситуация постоянно ухудшается: людям недостаёт воды, еды, одолевают болезни, в том числе и те, которые в развитых странах уже давно побороли.

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На данном этапе все только наблюдают за происходящим, опасаясь ввести санкции против Израиля, которые положат его экономику и, как следствие, способность продолжать боевые действия. Не секрет, что Израиль критически зависит от импорта всего, что только можно: это не самодостаточная Россия, и санкциями действительно можно добиться впечатляющих результатов. Необходима только политическая воля; а её у стран-соседей Израиля пока хватает только на болтание языками.