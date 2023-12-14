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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия передала Украине второй ЗРК Patriot
И ещё много всяких смертельных «игрушек».

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Как мы уже неоднократно отмечали, на фоне отстранения США от финансирования бездонной бочки, в которую превратилась Украина, бремя несения этого «долга» будет в полной мере передано Евросоюзу, то есть, в значительной степени на Германию. А Берлин в лице своих функционеров и рад выслужиться перед Вашингтоном: с удовольствием отказывается от «зависимости» от российских энергоресурсов, при этом попадая в зависимость от энергоресурсов американских и не видя в этом никаких противоречий, с ещё большим удовольствием отдаёт свою последнюю военную технику Украине и всячески содержит её государственный бюджет.

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Вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что второй переданный Германией Украине ЗРК Patriot будет введён в эксплуатацию до конца текущего года, и вот, уже сегодня соответствующий комплекс был передан Киеву вместе с боекомплектом на неизвестное количество выстрелов.

Вместе с Patriot Берлин передал Киеву без малого 7 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, беспилотные машины для разминирования, системы обнаружения беспилотников, грузовики Zetros, тягачи, свыше 47 тысяч выстрелов для 40-миллиметровых гранатомётов и другую технику.

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Как видим, Германия продолжает курс на окончательное уничтожение всех отношений с Россией. Но при этом не забывает поставлять всю свою «санкционку» в Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и другие государства-члены ЕАЭС, справедливо рассчитывая, что в итоге это окажется на российском рынке, остающемся одним из ключевых в мире.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #patriot
2
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A_K_
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