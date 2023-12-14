Спикер ВС ВСУ заявил, что пусть Россия сама делает выводы. Какая прелесть, не правда ли?

Есть такое хорошее выражение «Простота хуже воровства», означающее, что кто-то по причине своей открытости, наивности и непосредственности терпит из-за этого большие издержки. Вот и в Воздушных силах ВСУ их сегодня потерпели. Так, несколько часов назад по аэродрому в Староконстантинове в очередной раз был нанесён ракетный удар со стороны ВС РФ. Украинские СМИ со ссылкой на спикера ВС ВСУ Юрия Игната заявили, что удар наносился гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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Учитывая, что в сказки про то, что «Кинжалы» можно сбить, сегодня не верит уже практически никто, а это значит, что если данный ракетный комплекс действительно использовался, то все назначенные цели были уничтожены, на полном серьёзе рассказывать про то, что все гиперзвуковые ракеты были «знищены», уже попросту невозможно. В связи с этим Игнат решил задействовать новую схему: ВСУ не будут публиковать данные о последствиях «прилётов», чтобы не упрощать работу ВС РФ. Дескать, пусть в России сами, без украинской помощи, определяют, что и куда прилетело, если вообще прилетело.

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Можно не сомневаться в том, что ВС РФ прекрасно знают и о цели удара и о его последствиях: украинская «помощь» российской армии в этом плане совершенно не требуется. На данный момент официальных комментариев МО РФ относительно сегодняшнего удара по Староконстантинову нет.