Доказательств этому пока нет.

Хотя производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» в России за последние два года выросло в несколько раз, применяются они по-прежнему только по избранным целям, когда необходимо гарантированно нанести огневое поражение некой важной цели. За всё время проведения специальной военной операции «Кинжалы» использовались всего несколько раз — и их можно пересчитать по пальцам одной руки — однако сегодня, похоже, одним таким случаем стало больше.

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Как сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские войска нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Староконстантинову. В подробности Игнат вдаваться не стал, но не является секретом тот факт, что в Староконстантинове расположен военный аэродром, который регулярно подвергается ударам со стороны ВС РФ.

Применение «Кинжалов», если эта информация подтвердится, что не факт, означает, что на аэродроме была зафиксирована критическая угроза, для устранения которой потребовалось применение дорогих гиперзвуковых средств поражения.

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В последний раз «Кинжалы» применялись (из официально подтверждённых сведений) аж в мае этого года для нанесения огневого поражения батарее ЗРК Patriot в Киеве. Тогда в США с большой неохотой признали, что комплекс был «повреждён». Правду о том происшествии мы до сих пор не знаем.