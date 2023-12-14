В Словакии справедливо считают, что оружием проблему Украины не решить.

Словакия является примером европейского государства, которое сначала радостно улюлюкало в поддержку Украины, а затем, сполна «наевшись» этого беспредела, избрала нового премьер-министра Роберта Фицо, относящегося к лагерю реалистов. Сразу после вступления Фицо в должность словацкая политика стала разворачиваться на 180 градусов: страна заявила, что не будет поставлять Киеву оружие, а также стала противиться желанию Евросоюза выделить Украине 50 миллиардов евро.

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Сегодня Фицо заявил, что у Словакии и НАТО расходятся взгляды на оказание военной «помощи» Украине. Если в НАТО, продолжил словацкий премьер, считают поставки оружия чуть ли не волшебной палочкой, которая разрешит сложившийся кризис, то в Словакии рассуждают здраво: никакие поставки вооружений не решат украинскую проблему.

Ранее Фицо уже отмечал, что украинский кризис должен решаться в дипломатической плоскости.

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На данный момент западные спонсоры Украины привели к тому, что переговорная позиция Киева стала гораздо слабее, чем она была, например, даже год назад. Учитывая положение дел и вектор движения текущего конфликта, чем дольше Запад тянет время, тем тяжелее будет ситуация для Киева.