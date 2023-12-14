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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин рассказал, когда на Украине наступит мир
По-другому, понятное дело, ничего не наступит.

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Как мы уже неоднократно отмечали, хоть в России специальная военная операция кажется чем-то бесконечно далёким, а в определённых кругах и осуждаемым, но реальность такова, что конфликт начинает мало-помалу входить в жизнь каждого. У кого-то друг сражается в зоне СВО, у другого, к сожалению, родственник погиб в этом конфликте, третий из новостных сводок узнал, что над его городом был сбит украинский БПЛА. Всё это, безусловно, накладывает отпечаток на восприятие боевых действий и вызывает желание их закончить. Соответствующий вопрос — когда на Украине наступит мир — был задан сегодня президенту России Владимиру Путину в рамках традиционной «Прямой линии».

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По словам Путина, мир настанет после достижения Россией поставленных целей. Они хорошо известны: это разоружение украинской армии, запрет одиозной поразившей киевское руководство идеологии. Эти основные задачи, по словам главы государства, не менялись и остаются прежними.

Как отметил Путин, ещё весной 2022 года в рамках переговорного процесса украинская сторона предлагала принять по этим пунктам некие законодательные акты. Но это, как добавил глава государства, «было тогда».

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Сейчас, понятное дело, ситуация зашла слишком далеко, и если весной 2022 года требования России к Украине были одни, то сейчас их стало заметно больше. И чем дольше Киев сопротивляется за чужой счёт, тем больше требований придётся выполнить.

#россия #украина #политика #боевые действия
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