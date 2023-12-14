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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров предположил, что СВО завершится весной—летом 2024 года
Плюс-минус похожими прогнозами делятся многие аналитики.

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Несмотря на то, что боевые действия на Украине в российском обществе даже после проведённой в прошлом году частичной мобилизации остаются чем-то далёким как географически, так и ментально, и, по большому счёту, переживают многие граждане только по причине наложенных на Россию так называемых санкций, желание наконец-то вернуться в мирное русло никуда не девалось. Как следствие, у многих официальных лиц интересуются, когда, в их понимании, завершится хотя бы основная фаза вооружённого конфликта.

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Учитывая активность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова как в социальных сетях, так и в вопросе участия чеченских военных подразделений в зоне конфликта, неудивительно, что его мнение по вопросу боевых действий считается одним из наиболее авторитетных. И вот, в комментарии для «РИА Новости» Кадыров озвучил предположение, что спецоперация завершится весной или летом следующего года. Понятное дело, закончиться она должна на российских условиях: это явно подразумевается в комментарии главы Чечни.

По словам Кадырова, у ВСУ уже исчерпались «все возможности»: наблюдается нехватка как личного состава, так и финансовых ресурсов и вооружений.

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Необходимо всё-таки отдавать себе отчёт в том, что многое в плане продолжения конфликта будет зависеть от западных спонсоров Украины. Хотя на словах отказываться от поддержки Киева США и Евросоюз не собираются, но поток денег и военной техники уже превратился в ручеёк, по которому сплавляют в основном боеприпасы, и то, в заведомо недостаточных количествах. Наконец, надо осознавать и то, что экономическое и политическое противостояние с коллективным Западом после Украины не закончится: сей процесс, скорее всего, надолго — в лучшем случае, до смены хотя бы европейских элит на евроскептические и государство-ориентированные.

#россия #украина #политика #боевые действия
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