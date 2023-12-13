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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украина начнёт призывать в ВСУ мужчин старше 45 лет
А вместе с тем перейдёт к партизанскому стилю ведения боевых действий. Как будто до этого всё было иначе.

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно описать одной хорошей фразой: «Поцеловал пробой и вернулся домой». Надавить конгрессменам на жалость, судя по всему, не удалось, получить Зеленский смог только внеочередной пакет военной «помощи» от президента США Джо Байдена напрямую из наличных запасов Пентагона, да и в целом визит закончился лишь традиционными оторванными от реальности заявлениями с обеих сторон без каких бы то ни было реальных подвижек.

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Впрочем, до приёма у Байдена Зеленский выступил перед конгрессменами, и издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с подробностями выступления источники сообщило, что президент Украины намерен продолжать оказывать сопротивление российской специальной операции несмотря ни на что, и, в частности, будет призывать в вооружённые силы мужчин старше 45 лет.

Кроме того, продолжает источник, Зеленский заявил, что на фоне снижения «помощи» со стороны США и Евросоюза Украина может оказаться вынужденной перейти к «партизанскому» стилю ведения боевых действий.

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Необходимо отметить, что ничего нового в этих заявлениях Зеленского, если они действительно имели место, нет. Во-первых, средний возраст бойца ВСУ на линии боевого соприкосновения, и это заявляем не мы, а уже даже западная пресса, превышает 40—43 года. Во-вторых, «партизанщиной» ВСУ занимались с самого начала обострения конфликта. Под партизанским стилем ведения боевых действий в данном случае необходимо понимать тактику занятия городов с необходимостью тяжелейшего и разрушительного «выкуривания» из них подразделений украинской армии. Проще говоря, Зеленский своеобразным образом анонсировал, что все последующие сражения будут аналогичны Бахмуту, Мариуполю, Марьинке, Авдеевке, Работино и другим городам и населённым пунктам, в которых на момент окончания боевых действий камня на камне не остаётся.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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