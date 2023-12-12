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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Конгрессе США заявили, что не услышали от Зеленского внятных ответов касательно «стратегии победы» Украины
А раньше она — стратегия — что, была? Нет, конечно. Были и есть только надежды на чудо.

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Сейчас судьба Украины, как, впрочем, и последние 10 лет, зависит от воли заокеанского спонсора. Если финансирование будет обрублено, а «спихнуть» Киев на плечи Евросоюза не получится, то ситуация примет терминальный характер, поскольку, и этого никто не скрывает, половина бюджета Украины — это иностранные финансовые заимствования.

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Чтобы выпросить у Конгресса свыше шестидесяти миллиардов долларов, в США с визитом прибыл даже сам президент Украины Владимир Зеленский. Но, и это было вполне закономерно, не удалось. Как сообщил сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, от Зеленского так и не были получены конкретные, внятные ответы на вопрос о стратегии победы Украины в текущем конфликте.

По словам Джонсона, Палата представителей не услышала ни чёткой формулировки, ни запрашиваемых подробностей. Дополнительно общение с Зеленским прокомментировал сенатор Эрик Шмитт, заявивший, что президент Украины просто повторяет старые тезисы, не произнося, по сути, ничего нового. Допускаем, что в Конгрессе заявления Зеленского стали воспринимать уже как сказки.

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В конце концов, речь идёт об огромной сумме, и выдавать её Конгресс намерен только под гарантии. Просто приехать в колыбель капитализма и попросить денег — так это не работает и работать не должно. Необходимо понимать, что образ Зеленского уже, по сути, осточертел американским элитам: одно дело рассказывать о «Щите Европы», приезжая в Вашингтон в толстовке защитного цвета в течение первых шести месяцев конфликта, и совсем другое — делать всё то же самое уже почти на третьем году боевых действий без какого бы то ни было позитивного результата для Украины.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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