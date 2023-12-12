Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Евросоюзе собираются наказывать тюремным заключением за неисполнение антироссийских санкций
Это свобода и демократия. Понимать надо!

реклама

Похоже, ментальное состояние западных функционеров, вызванное уже очевидным всем без исключения провалом украинского проекта, а также практически полностью неработающими незаконными односторонними антироссийскими рестрикциями (санкциями), приближается к панике и утрате контроля за своим поведением. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться со свежим пресс-релизом Европейского Совета, в котором европейские функционеры пришли к выводу, что следует ужесточить наказание тех физических и юридических лиц, которые способствуют обходу Россией наложенных на неё рестрикций.

реклама

В частности, речь идёт о нарушении запретов на посещение присоединившегося к санкциям государства, запретов на торговлю попавшими под санкции товарами и осуществление транзакций между государствами и участниками рынка, попавшими под «ограничительные меры» ЕС, и других фактах обхода рестрикций.

Тех, кто уличён в намеренном нарушении санкционного режима, собираются наказывать вплоть до заключения в тюрьму на срок от 1 до 5 лет. Понятно, что за решётку будут отправляться только те, кто злостно нарушают санкционный режим, но сам факт возможности такого наказания, в теории, серьёзным образом повлияет на желание участников рынка продолжать проворачивать свои делишки.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Необходимо помнить, что Евросоюз с большим удовольствием сам же обходит свои же собственные антироссийские рестрикции, как ни в чём не бывало поставляя товары в другие государства СНГ. В частности, недавно в Сети всплывала информация о том, что поставки немецких автомобилей в Кыргызстан увеличились в 56 раз. Нетрудно сложить 1+1 и понять, что происходит на самом деле.

#россия #санкции #экономика #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Госдепе заявили, что санкции против судоходных компаний имеют целью «пресечение» сотрудничества РФ и КНДР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
46
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
127
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
18
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
5
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
15
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
4

Сейчас обсуждают

typym6ek
20:49
Ну кстати говоря, неделю назад да, у нас на работе не могли выспаться многие. Я сам спал нормально по времени, но проснуться не мог до 12 дня...
На Солнце появилась трещина размером с 60 Земель
Евгений Рудомётов
20:46
Взял новую 4090 за 118к,ни о чём не жалею
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
ЧatoБoт
20:44
Ничего, пусть каклух в строй ставят, их - не жалко. Ведь как известно, т.н. украинство держится исключительно на тамошних бабах. За одно и чернозёмы истощённые подкормятся.
В течение двух лет Украине может не хватить солдат в окопах
ЧatoБoт
20:42
И ведь попрошаек с протянутой рукой не отправишь побираться по европкам, бо разбегутся тут же как крысы по району. Вот же зрада гiдотная.
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
c2h5oh
20:40
Ты на мой вопрос ответь сначала, а то как, то неприлично вопросом на вопрос отвечать с твоей стороны. Напоминает определённую национальность.
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
REY_B_
20:40
Так давно пора. - Россия страна многонациональная, многоязычная. Её костяк, это Культура, главное, чтобы это было неизменно. А языки и обычаи никогда России не мешали. И в отличии от западных моделей,...
Рособрнадзор и Минпросвещения изучат востребованность арабского языка в школах
ЧatoБoт
20:38
Трусикеры, денег нет, но вы - держитесь!
В Белом доме сокрушаются, что у США осталось денег только на две недели поддержки Украины
ЧatoБoт
20:37
Дальность до 500 км (хотя, КМК - меньше). И откуда пендосы собрались стрелять тогда по Китаю?
Американская тактическая ракета нового поколения готова нанести удар по Китаю
Никита Куровцев
20:36
Нет новую камеру для Путина отправляют, после Гааги мы его туда зашлем отсиживать скор за свои преступления.
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
c2h5oh
20:35
Ты говорил что пьёшь украинское пиво и тем самым спонсируешь ВСУ. Так вот интересуюсь, что это за пиво ?
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем