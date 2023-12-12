Это свобода и демократия. Понимать надо!

Похоже, ментальное состояние западных функционеров, вызванное уже очевидным всем без исключения провалом украинского проекта, а также практически полностью неработающими незаконными односторонними антироссийскими рестрикциями (санкциями), приближается к панике и утрате контроля за своим поведением. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться со свежим пресс-релизом Европейского Совета, в котором европейские функционеры пришли к выводу, что следует ужесточить наказание тех физических и юридических лиц, которые способствуют обходу Россией наложенных на неё рестрикций.

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В частности, речь идёт о нарушении запретов на посещение присоединившегося к санкциям государства, запретов на торговлю попавшими под санкции товарами и осуществление транзакций между государствами и участниками рынка, попавшими под «ограничительные меры» ЕС, и других фактах обхода рестрикций.

Тех, кто уличён в намеренном нарушении санкционного режима, собираются наказывать вплоть до заключения в тюрьму на срок от 1 до 5 лет. Понятно, что за решётку будут отправляться только те, кто злостно нарушают санкционный режим, но сам факт возможности такого наказания, в теории, серьёзным образом повлияет на желание участников рынка продолжать проворачивать свои делишки.

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Необходимо помнить, что Евросоюз с большим удовольствием сам же обходит свои же собственные антироссийские рестрикции, как ни в чём не бывало поставляя товары в другие государства СНГ. В частности, недавно в Сети всплывала информация о том, что поставки немецких автомобилей в Кыргызстан увеличились в 56 раз. Нетрудно сложить 1+1 и понять, что происходит на самом деле.